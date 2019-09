Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE предстои във Варна

© Тази седмица Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE обяви членовете на журито, което ще отсъжда най-добрите късометражни заглавия в 4 състезателни категории в рамките на 16-ото издание на кинофорума. Прецедент за българската киноиндустрия е факта, че най-добрите късометражен игрален и анимационен филм от международната селекция, както и победителят в националната надпревара ще имат възможността директно да влязат за разглеждане и да се борят за номинациите за престижните награди ОСКАР®.



Сред експертите, на които се пада нелеката задача да изберат победители от 144те заглавия тази година спадат следните:



Али Агарди (Иран) - режисьор на късометражни филми с над 600 участия по международни фестивали и носител на над 150 отличия.



Файзал - Азам Куреши - продуцент и сценарист, работил по именити документални продукции в Англия и САЩ.



Катя Тричкова (България) - основател на продуцентската компания Контраст филмс, която развива и продуцира документални и игрални филми.



Огнян Ковачев (България) - основател и ръководител на магистърска програма “Литература, кино и визуална култура" в СУ “Св. Климент Охридски".



Паскал Рейнман (Швейцария) - кинооператор, основал компанията Nordhang Film GmbH в Цюрих.



Питър Мурдма (Естония) - кинооператор, организатор и директор на Sleepwalkers – международен фестивал за късометражно кино и директор на ShortEst Short Film Center.



Филип Илсън (Великобритания) - артистичен директор и съосновател на London Short Film Festival.



Рита Капучо (Португалия) - фестивален директор, програматор и продуцент, един от директорите на Международен филмов фестивал Porto Femme и програматор на сесиите Porto Femme.



Санди Либерсън (САЩ) - знакова фигура в европейската и американската филмова индустрия, основава компанията Goodtime/VPS заедно с Д. Пътнам, с когото продуцират едни от най-значимите филми на 70-те и 80-те години на миналия век.



Ширин Еренсой (Турция) - продуцент, базиран частично в Истанбул, където е гост-лектор във Факултета по комуникации на университета Кади Хас.



Витеслав Чованец (Чехия) - завършил специалност Кино и Аудио-визуална култура, част е и от програматорския екип на One World Human Rights Film Festival в Прага. Включва се в екипа на Чешкия филмов център, част е и от Чешки филмов фонд, където отговаря за промотирането на чешки документални и късометражни филми в чужбина.



доц. д-р Зелма Каталан (България) - преподавател в катедрата по англицистика и американистика на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ с опит като лектор по български език и литература в университетите в Лийдс и Шефийлд, Великобритания и гост-професор в Щатския университет на Ню Йорк - Олбъни, САЩ, където преподава курс по британска литература на 20 век.



Богатата експертиза и опит на членовете на журито гарантират безпристрастната и експертна оценка на това кои заглавия заслужават да грабнат призовете на IN THE PALACE. Междувременно отвори официалната регистрационна форма за 16-ото издание на кино форума. Акредитация за събитието ще могат да получат специалисти от филмовата индустрия, студенти, изучаващи киноизкуство, както и медийни представители. За първа година IN THE PALACE отваря врати не само за професионалисти от сектора, но и за фенове и почитатели на късометражния жанр.



Напомняме, че фестивалът ще се проведе в гр. Варна от 19 до 26 септември в сградата на ФКЦ Варна. Цялостната програма на фестивала предвижда прожекции, професионални конференции и срещи с индустрията, питчинг сесия, както и редица концерти, част от музикалния фестивал IN THE PALACE. За поредн път екипът на фестивала отбелязва позитивната тенденция все повече български автори да кандидатстват за участие с всяко следващо издание.