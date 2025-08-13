Двадесет и третото издание на Международното биенале на графиката ще се открие официално на 14 август от 18:00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ във Варна. Творби на графичното изкуство ще бъдат изложени паралелно на три локации в морската столица - ГХГ и галериите "Ларго“ и "Графит“.515 творби на 358 автори от 59 страни ще бъдат представени във форума. Това съобщи на пресконференция днес в Община Варна директорът на Галерията за графично изкуство проф. Валери Чакалов, който за първи път поема ръководството на форума.Той представи пред медиите и международния състав на журито, сред които са Ричард Нойс, Великобритания - писател, художник, учен и изкуствовед, известен с международната си роля в света на графиката; шотландката Елспет Ламб - артист, изследовател, автор и преподавател; Цанг Лианг, Китай - доцент, магистърски ръководител, заместник-председател на Асоциацията на младите художници в Чунцин и член на Асоциацията на китайските художници; Анка Боериу – преподавател в Националния университет по изкуствата в Букерещ и член на Професионалния съюз на художниците в Румъния.Председател на селекционното жури, което направи първоначалния подбор на творбите, е Петър Лазаров. Той обясни, че селектираните за участие в престижния форум сред 1800 произведения на автори от 63 държави, са представителна извадка на графичното изкуство днес.Първата сесия на международното жури започва днес, а отличените творци ще бъдат представени по време на официалната церемония по откриването на 14 август. На 15 август ще бъде откриването на втората локация на Международното биенале на графиката - галерия "Ларго“ (ул. "Хан Крум" 8). На 16 и 17 август ще се проведат дискусии и презентации на членове на международното жури, a на 19 август в третата локация - галерия "Графит“ (бул. "Княз Борис I" 65), ще се проведе среща-разговор на тема "Вечни теми, нови форми“. Програмата на международния конкурс включва още съпътстващи събития като лекции на членовете на международното жури, прожекции на документални филми, беседи и уъркшопове.Биеналето по традиция се провежда под патронажа на кмета на Варна, а организатори са Община Варна, Министерството на културата и Съюзът на българските художници.