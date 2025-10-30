Курсант мичман Виктор Ценов от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ взе участие в международна визита в Националната отбранителна академия на Япония в град Йокосука.Още в първия ден от посещението си представителят на ВВМУ бе подробно запознат с устройството, структурата и организацията на Японската академия. По време на обиколката той имаше възможност да разгледа учебните и спортните съоръжения, както и технологиите и методите за обучение, прилагани при подготовката на японските курсанти.На втория ден от визитата курсант мичман Ценов участва в официална среща с ръководството и президента на Академията. В хода на разговора бяха обсъдени теми, свързани с международното сътрудничество, повишаване на качеството на военното образование и съвременните геополитически тенденции.В последния ден от престоя си в Академията курсант мичман Ценов взе участие в занятия по японски и английски език, където се осъществи пряк обмен на знания и опит с японски и чуждестранни курсанти. Вечерта беше организирана официална вечеря с представители на Японската академия, която допринесе за укрепването на професионалните и приятелските отношения между участниците.