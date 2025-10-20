От 23-ти октомври до 20-ти ноември Арт галерия Le Papillon с удоволствие посреща творбите на емблематичния художник Михаил Лалов в експозиционното пространство на Le Petit Papillon Art Gallery. Лалов е автор с изключително многообразно творчество - отражение на стремежа му към красота и абстрактна хармония. Подвластен на автентични емоции, безрезервни естетически норми, но най-вече на търсещата си природа, той често сменя подхода, техниките и жанровете на своя израз. С еднаква страст се впуска както в мащабните си абстрактни търсения и експерименти в цвят върху платна с няколко метрови височини, така и в камерни лични, дори интимни моменти върху малко платно, където често линията е доминираща. Разпознаваем е и с пейзажите си – от реалистични изгледи на конкретни места до композиции от разложени полутонове и сфумато загатнати контури, водещи съзнанието на далечни места. И в цялостната плетеница от различни форми и плоскости на живописния изказ на Михаил Лалов, силно се отличава и изпъква един акцент – темата за Жената. Макар и без конкретно поставено заглавие на настоящата експозиция във всяко платно откриваме преклонението пред женската природа. Според художника времето, в което живеем ни напомня, че всичко е преходно, но красотата и изкуството са ценностите, които са неизкореними. Загатващи за многоликата женска природа, сложните му композиционни комбинации от женски тела и тайни, създават усещането за недоразказани истории. Жената, като муза, е изобразена в типичния за Лалов нежен, романтичен маниер с игра на светлина и великолепно живописно чувство. А самият автор казва: " Моите жени не са груба еротика, искам да има наслада от наблюдението на женското тяло.“ Та нима символът на женската природа, дори на подсъзнателно ниво, не създава усещане за нежност, мекота, красота, грижовност, обич? Тези чувства отстояват във времето чрез рисунките и платната, а в настоящата експозиция и в живопис върху кратуни – последната материя, която Лалов завладява с обич. Кратуните имат дълга история в българския бит и народно творчество и съвсем естествено предизвикват ума на любознателния творец, демонстриращ по съвременен начин обичта си към родната земя. Неслучайно наскоро колекцията изрисувани кратуни, наречени от Лалов КратуноСпис, заедно с живописни платна бяха селектирани за изложба в Лондон.В настояща експозиция преобладават картини в големи формати, в меки, пастелни тонове, където Лалов прекрасно разгръща спонтанния си експресивен характер, свободен дух и убедително улавя вниманието ни, както с преплетените си композиции, така и с почти класически етюди. Лалов, майсторски владеещ различни техники, ни внушава лекота, финес и почти акварелно усещане на платната, макар рисувани с маслени бои. Той е художник на духа, виртуозно вдъхващ живот на всяка форма и тяло в своите творби. Неговите драматургично изпълнени "преразкази“ са картини, които предизвикват емоции и резонират с чувствата на зрителя – различни във всеки момент.Заповядайте на откриването на изложбата на 23.10.2025 /четвъртък/ от 18:00 ч., в изложбения салон на Le Petit Papillon Art Gallery, където в присъствието на автора и неговите музи всеки може да довърши със собственото си въображение, загатнатите от автора истории!Експозицията може да бъде видяна от 23-ти октомври до 20-ти ноември 2025 г. в изложбената зала на галерията във Варна, ул. Драгоман 12, а също и да бъде разгледана на сайта artpapillon.com или fb: Le Papillon Art Gallery.