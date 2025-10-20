ЗАРЕЖДАНЕ...
Михаил Лалов с изложба – живопис във Варна
В настояща експозиция преобладават картини в големи формати, в меки, пастелни тонове, където Лалов прекрасно разгръща спонтанния си експресивен характер, свободен дух и убедително улавя вниманието ни, както с преплетените си композиции, така и с почти класически етюди. Лалов, майсторски владеещ различни техники, ни внушава лекота, финес и почти акварелно усещане на платната, макар рисувани с маслени бои. Той е художник на духа, виртуозно вдъхващ живот на всяка форма и тяло в своите творби. Неговите драматургично изпълнени "преразкази“ са картини, които предизвикват емоции и резонират с чувствата на зрителя – различни във всеки момент.
Заповядайте на откриването на изложбата на 23.10.2025 /четвъртък/ от 18:00 ч., в изложбения салон на Le Petit Papillon Art Gallery, където в присъствието на автора и неговите музи всеки може да довърши със собственото си въображение, загатнатите от автора истории!
Експозицията може да бъде видяна от 23-ти октомври до 20-ти ноември 2025 г. в изложбената зала на галерията във Варна, ул. Драгоман 12, а също и да бъде разгледана на сайта artpapillon.com или fb: Le Papillon Art Gallery.
