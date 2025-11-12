Правителството реши да бъдат съборени сгради във Варна, Аксаково и Игнатиево. Това стана с решение, с което се променя статутът на имоти, предоставени за управление на ДП "Ръководство на въздушното движение“.Имотите се обявяват за частна държавна собственост. Неоперативните активи представляват сгради, които се намират на териториите на градовете Варна, Аксаково и Игнатиево, област Варна. Сградите нямат функционално и техническо значение за дейността на предприятието. Те са силно амортизирани с отпаднала необходимост и с цел безопасност ще бъдат премахнати.