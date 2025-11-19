Георги Георгиев в арест гр. Варна, служители на сектори "Вътрешна сигурност" и "Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода" при ГДИН, съвместно с Окръжна прокуратура-Варна и ОДМВР-Варна, са извършили претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.
В 4,30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвор гр. Варна, е обявена учебна тревога. С нея стартират и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.
При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав на арест гр. Варна. Проверките продължават.
Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.
Министерство на правосъдието: При проверка на арест във Варна са задържани 5 служители от охранителния състав
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Масови проверки на полицията и НАП във Варна
08:29 / 18.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има по...
19:04 / 17.11.2025
Варна е предупредена за утре!
14:51 / 17.11.2025
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Протест в памет на жертвите на катастрофи във Варна
12:46 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.