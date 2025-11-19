Сподели close
На 19.11.25 г. съгласно заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев в арест гр. Варна, служители на сектори "Вътрешна сигурност" и "Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода" при ГДИН, съвместно с Окръжна прокуратура-Варна и ОДМВР-Варна, са извършили претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

В 4,30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвор гр. Варна, е обявена учебна тревога. С нея стартират и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.

При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав на арест гр. Варна. Проверките продължават.

Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.