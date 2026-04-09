МБАЛ "Св. Анна“ – Варна се намира в затруднено финансово състояние, натрупвано през годините вследствие на неблагоприятни тенденции. Болницата отчита както текущи загуби, така и просрочени задължения, като е налице и процес на декапитализация.

Въпреки сключен договор за банков кредит през 2023 г., лечебното заведение продължава да отчита нарастване на непокритите загуби, финансовите проблеми остават непреодолени. Допълнителен негативен фактор е ниската заетост на легловата база, която оказва пряко влияние върху приходите от дейността.

В Министерството на здравеопазването е постъпило искане за одобрение на нов кредит в размер до 8 млн. евро, със срок на погасяване до 10 години, който предвижда рефинансиране на съществуващ заем, погасяване на задължения към доставчици и осигуряване на оборотен капитал.

С оглед на влошеното финансово състояние на дружеството, Министерството на здравеопазването изиска изготвянето на оздравителна програма с ясни, конкретни и измерими показатели за стабилизиране на дейността.

Представената от лечебното заведение програма беше оценена като необоснована и несъответстваща на изискванията, поради използване на неактуални данни, липса на достатъчна финансова и икономическа обосновка, както и отсъствие на ясно дефинирани цели.

На ръководството на болницата е възложено изготвянето на изцяло преработена програма, като са дадени указания за предоставяне на конкретни, измерими и финансово обосновани параметри, които да гарантират реално подобрение на финансовото състояние. Към настоящия момент такава преработена програма не е представена.

От Министерството са категорични, че не могат да подкрепят решения, които не са финансово обосновани и не съдържат ясни гаранции за стабилизиране на дейността. Въпреки това от МЗ остават ангажирани с намирането на устойчиво решение за лечебното заведение.