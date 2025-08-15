Борислав Гуцанов, който днес - 15 август, пристигна в родния си град за Деня на Варна.
Гуцанов поздрави всички - и варненци, и именици.
Не пожела да открехне повече завесата на разкритията, които ще излязат на яве през септември, но от думите му стана ясно, че са големи, колкото тези с незаконните и нерегламентирани къщи на ужасите, които министерството откри и затвори.
Работи се усилено по подготовката на бюджета на ведомството за следващата година, стана ясно още от думите на министър Гуцанов. Ще има увеличение на парите за първо, второ и трето дете. Готви се и увеличение на майчинските, които да станат 1100 или 1200 лева. Ще има и други стимули, които да са в полза на демографските процеси, стана ясно още от думите на министъра.
Той поясни, че към момента 12 от нерегламентираните домове са затворени. Изведени от тях са 400 лица.
В момента се работи по реализацията на най-голямата инвестиция, в сферата на социалните дейности от години насам. До 30 юли следващата година трябва да бъдат ремонтирани 81 домове за възрастни хора в България. Разкрити са 254 нови социални услуги.
Паралелно с това се обследват 116 имоти - предимно бивши училища, които да бъдат превърнати в домове за възрастни хора у нас. От тях ще бъдат избрани 10 имоти, тъй като за толкова може държавата да отдели на този етап средства.
От Варна министър Борислав Гуцанов отпътува за Шумен, където ще даде символично начало на ремонтните дейности в Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.