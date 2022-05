Министърът на електронното управление посети Варна за "Сверяване на часовника"

© Бивши и настоящи студенти от

Сред присъстващите бяха 57 представители на различни компании, университети, гимназии и браншови организации от цялия регион и други гости. Събитието се проведе на територията на Икономически Университет – Варна.



Министър Божанов представи визията и приоритети на Министерството на електронното управление и разказа за предизвикателствата и възможностите по отношение на електронната идентификация. Последващата дискусия между министъра и гостите засегна теми, касаещи се до ИКТ сектора и неговото развитие.



Сертификати за членство бяха тържествено връчени на представители на организациите. Присъдиха се и няколко сертификата за принос към работата на клъстера: на бившия дългогодишен председател на УС на ИКТ Клъстер – Варна, на началника на регионалното управление на образованието за град Варна и на началника на отдел "Връзки с обществеността и административно-правни отношения“ в Община Варна. Промоцията завърши с връчване на стипендия на ученик от 12-ти клас за постигнати забележителни резултати в областта на IT проектите.



Председателят на Управителния съвет към ИКТ Клъстер – Варна Емил Цанков и ръководителите на работните групи отчетоха постигнатите резултати от сдружението в рамките на изминалите шест месеца и очертаха приоритетните оси на работа за следващата половин година.



ИКТ Клъстер – Варна обединява организации и експерти, споделящи идеята за развитие на Варна като естествен хъб на Информационните Технологии и Иновациите в черноморския регион и готови да допринасят с финансови средства, лично време и усилия в постигането на тези цели.



Визията на ИКТ Клъстер – Варна е изградена в три елемента:



За региона: да утвърди град Варна като глобално-разпознаваем регион за IT технологии, иновации и инвестиции и предпочитана локация за IT компании и професионалисти в сферата на IT технологиите, които да се развиват професионално тук.



За образователно-квалификационната и кадрова политика: да създаде условия за оптимално изграждане на кадри и таланти за обезпечаване на бизнеса



За членовете на клъстера: да създаде колаборативна IT бизнес екосистема между членовете на Клъстера за синергичен ефект.



Към момента, организациите членки наброяват 38, сред които 22 компании, 6 университета, 4 гимназии и средни училища, и 6 неправителствени организации и сдружения.