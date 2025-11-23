Сподели close
Протестиращи се събраха пред Двореца на културата и спорта във Варна в защита на кмета Благомир Коцев, предаде репортер на "Фокус".

Причината е извънредното заседание на ОИК-Варна и евентуалното отстраняване на Коцев от поста кмет на Варна.

Общинската избирателна комисия във Варна ще заседава по три сигнала за прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев, който беше арестуван на 8 юли и все още е в ареста.

Заседанието на Комисията беше свикано след края на работния ден в петък и предизвика острата политическа реакция на ПП-ДБ. 

Предстои в четвъртък да се гледа мярката за неотклонение на Коцев във Варненския окръжен съд.