Ивайло Мирчев от "Демократична България" коментира утрешното заседание на ОИК-Варна, на което ще бъде разгледано бъдещето на арестувания кмет на морската ни столица Благомир Коцев, предаде БНТ.
"Хубавото от цялото това нещо е, че лъсна истинското желание на това мероприятие и то е Благомир Коцев да бъде отстранен като кмет. Това, което ние искаме, е справедливост. Ако някой е грешил, нека той да получи справедлив съд и така трябва да бъде. Нека обаче да отиде при семейството си, защото да го държиш в карцера с болни хора в студа не е най-цивилизованото отношение. Нямам никакво съмнение, че зад това нещо стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски. И целта е да се отиде във Варна на избори. Това, което обаче те не знаят, че ние ще им дадем отпор", коментира Мирчев.
Мирчев: Целта е да се отиде на избори във Варна
©
Още по темата
/
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно заседание за отстраняването на Благомир Коцев в неделя
21.11
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Още от категорията
/
Директорът на "Басейнова дирекция" - Черноморски район: Шахтите във Варна да се чистят редовно, където се налага да бъдат преоразмерени
11:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно ...
20:39 / 21.11.2025
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
18:36 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.