Ивайло Мирчев във Facebook.
Ето и цялата публикация без редакторска намеса:
А България губи €437 млн. Причината - част от депутатите не идват на заседанията на комисията. Единствените в пълен състав сме ние от ПП–ДБ.
Днес липсващите депутати от ГЕРБ бяха достатъчни, за да се гарантира кворумът, да се проведе заседанието и да се приеме законът. Но липсват депутати и от други партии.
Саботажът е видим - този, който управлява парламента, не иска страната да получи тези пари. "Граждани за европейско развитие“ от ГЕРБ участват в този саботаж. Ясно е всичко - КОЙ дава нареждането, кой се съобразява с него, както са ясни и пионките изпълнители.
Припомняме, че по-рано днес депутатите приеха мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари на първо четене.
Мирчев след липсата на кворум в енергийна комисия: Саботажът е видим
© Булфото
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.