Мис Варна и DJ Dian Solo с премиера на "Queen of the Night"
"Queen of the Night" е модерна денс продукция с ясно изразен характер, силна енергия и кинематографично присъствие. Това е песен за увереността, свободата и женската сила – за нощите, в които правилата се диктуват от харизмата и ритъма.
Видеото към парчето вече е заснето и се очаква да излезе до броени дни, а официалната премиера на сингъла предстои съвсем скоро под шапката на музикалния гигант Virginia Records.
Морската столица отново заема централно място във визуалния разказ. Клипът е реализиран на три впечатляващи локации с различна атмосфера – елегантния Piano Bar Sinatra разположен на последния етаж на емблематичния хотел "Черно море", модерния нов клуб The Line Event Center и луксозната Villa Mare в курорта Св. Св. Константин и Елена.
Комбинацията от нощен блясък, съвременна клубна естетика и по-интимни кадри създава визуално преживяване, което естествено допълва музиката.
Видеото е реализирано от екипа на Любо Сергеев, познат с модерния си визуален стил и внимание към детайла. Част от проекта е и Десо Димитров – утвърден PR експерт и организатор на събития по българското Черноморие.
В клипа участват и новите лица на водещите модни агенции във Варна. Резултатът е продукция с визия, съпоставима с международни денс проекти.
Yana Barillo (Яна Стоянова) продължава да утвърждава образа си на модерна жена с многостранно присъствие. Мис Варна 2025, дипломиран юрист и сценичен артист с опит в музикално-сценични продукции, тя съчетава интелект, харизма и артистична смелост. В "Queen of the Night" Яна влиза в ролята на уверена и стилна жена, която владее сцената и нощта.
DJ Dian Solo е добре познато име на българската клубна сцена – продуцент с усет към актуалното денс звучене и ясно изградена концепция. В съвместните си проекти с Yana Barillo той залага на международен саунд, който звучи еднакво убедително както в клубовете, така и в радиоефира.
Точната дата на премиерата на "Queen of the Night" предстои да бъде обявена съвсем скоро. Едно е сигурно – Yana Barillo и DJ Dian Solo вече са дует с ясно разпознаваем стил и амбиция за устойчиво присъствие на музикалната сцена.
Нощта има нова музикална кралица и срещата с нея предстои съвсем скоро.
