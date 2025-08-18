Крадци се надяваха, че са прикрили изключително добре следите си. Въпреки, че Варна е голям град, а униформените не достигат, двама обирджии бяха арестувани през почивните дни, заради извършени от тях грабежи преди месец.Единият е 26-годишен, известен на полицията варненец. Той е задържан вчера от служителите на Първо РУ. Преди месец е подаден сигнал за кражба на различни хранителни стоки от супермаркет. Оперативно издирвателните действия на служителите на реда довели до установяване и задържане на извършителя. Полицаите са образували досъдебно производство срещу крадеца. За случая е уведомена прокуратурата.В другия случай - в хода на предприети действия, във връзка с образувано досъдебно производство, криминалисти от Четвърто РУ са задържали 42-годишен варненец, известен на МВР. В хода на проверката е установено, че преди по-малко от месец, мъжът е извършил кражба от имат в землището на с. Константиново. Полицаите са намерили инкриминираните вещи: кухненски газов котлон, електрически котлон, фурна за вграждане, телевизор, настолен компютър, монитор, принтер и множество ръчни инструменти, които са приложени към делото.