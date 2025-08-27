ЗАРЕЖДАНЕ...
Митничарите във Варна с голям удар
Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт - Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След извършен анализ на риска, митническите служители от отдел "Борба с наркотрафика“ селектират контейнера за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия при една от декларираните стоки - 18 употребявани соларни панели, инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана. Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана.
По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро) по цени на съдопроизводството. Престъплението е квалифицирано по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Разследването по случая продължава.
Вижте видео от операцията ТУК.
