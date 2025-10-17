Съдовете за смет във Варна се мият, видя репортер на. Операцията тече в тъмната част на денонощието.Специален камион обикаля казаните. Той има голям съд, пълен с дезинфектант и препарати. С маркуч се обливат контейнерите, а работници търкат с четки съдовете за смет.Измиването на казаните е изключително важно, с цел пресичането на разпространението на зарази, тъй като в контейнерите се събират битови отпадъци, най-вече хранителни, които са примамка за гризачи и други гадинки.На база на договора от 2021 година фирмата за чистота не може да си позволи допълнителни дейности – като миене, но го прави за своя сметка.