Млад мъж от Каменар напада и ограбва жени във Варна
Престъпните действия са извършени от подсъдимия през периода от 14 до 19 януари 2025 г. в централната част на Варна, в условията на продължавано престъпление, с две деяния, при които отнел дамски чанти от владението на две различни жени, с намерение противозаконно да ги присвои, като за това употребил сила. Деянията осъществяват по отделно състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината. Първото посегателство е извършено рано сутринта, все още в тъмната част от денонощието и в момент, когато собственичка на фризьорски салон в двора на жилищна кооперация се готвела да го отключи. Подсъдимият със сила издърпал чантата, в която имало телефон, множество лични документи и нотариални актове, връзки ключове, диоптрични очила и парични суми, подготвени за плащане на данъци, след което побягнал в посока ЖП гарата. Второто посегателство е извършено в същия район по обяд над възрастна пенсионерка, която се придвижвала бавно и внезапно била нападната в гръб, като при издърпването на чантата й жената паднала на улицата. Сред отнетите вещи са отново документи, два калъфа с диоптрични очила, два мобилни телефона и парична сума. Отнетите при грабежа чужди движими вещи са оценени на обща стойност за над 4500 лева.
29-годишният мъж е неосъждан. Към момента причинените от деянието имуществени вреди са възстановени на пострадалите. За извършения при продължавано престъпление грабеж, съдът му наложи наказание от 6 месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието бе отложено с изпитателен срок от три години. Подсъдимият приема да заплати сторените по делото разноски за около 1600 лева. Съдебният акт е окончателен.
