Мъж на 28 години вдигна полицията във Варна на крак днес на обяд. Той заплашил да скочи от пасарелката на бул. "Васил Левски" и ул. "Кап. Райчо".

Екипи на полицията са отцепили движението. Служители на пожарната са опънали платнище, върху което е скочил младият мъж.

По информация на полицията, той е жив. Настанен е в болнично заведение.

 

 