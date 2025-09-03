ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад мъж полетя от пасарелка във Варна
©
Екипи на полицията са отцепили движението. Служители на пожарната са опънали платнище, върху което е скочил младият мъж.
По информация на полицията, той е жив. Настанен е в болнично заведение.
