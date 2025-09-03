Мъж на 28 години вдигна полицията във Варна на крак днес на обяд. Той заплашил да скочи от пасарелката на бул. "Васил Левски" и ул. "Кап. Райчо".Екипи на полицията са отцепили движението. Служители на пожарната са опънали платнище, върху което е скочил младият мъж.По информация на полицията, той е жив. Настанен е в болнично заведение.