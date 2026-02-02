Сподели close
Видео с потенциално опасна ситуация във Варна, се разпространи във Фейсбук. На него се вижда група мъже, видимо на възраст над 20 години, въпреки че клипът е сниман от далеч.

Единият от тях виси до пасарелка на бул. "Васил Левски“, а другите го държат, като го придърпват.

Накрая той успява да прескочи предпазната ограда и да се озове в безопасност.

Видеото е с дължина 20 секунди. Видно е, че показва кръстовището на улица "Кап. Райчо Николов“, от към страната ѝ в район "Младост“, на кръстовището с бул. "Левски“, в непосредствена близост до пешеходната пасарелка.  

Не е ясна причината за опасната каскада - дали е от ефелък или млад мъж е опитал да скочи върху колите, преминаващи по булеварда. 

Припомняме, че на този надлез на 3 септември миналата година, но от страна му в район "Одесос“, мъж на 28 години заплаши да скочи. Опитът му да сложи край на живота си е осуетен, благодарение на бързата реакция на екипи на пожарната и полицията, които поставиха спасителен дюшек, върху който безопасно падна той.