Млад мъж провисна опасно над на бул. "Левски" във Варна
© Фейсбук
Единият от тях виси до пасарелка на бул. "Васил Левски“, а другите го държат, като го придърпват.
Накрая той успява да прескочи предпазната ограда и да се озове в безопасност.
Видеото е с дължина 20 секунди. Видно е, че показва кръстовището на улица "Кап. Райчо Николов“, от към страната ѝ в район "Младост“, на кръстовището с бул. "Левски“, в непосредствена близост до пешеходната пасарелка.
Не е ясна причината за опасната каскада - дали е от ефелък или млад мъж е опитал да скочи върху колите, преминаващи по булеварда.
Припомняме, че на този надлез на 3 септември миналата година, но от страна му в район "Одесос“, мъж на 28 години заплаши да скочи. Опитът му да сложи край на живота си е осуетен, благодарение на бързата реакция на екипи на пожарната и полицията, които поставиха спасителен дюшек, върху който безопасно падна той.
