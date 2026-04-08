Стари познайници на полицията – криминално проявени, са в ареста на Първи РУ и с образувани досъдебни производства срещу тях.

Единият мъж на 23- годишна възраст, от с. Каменец, обл. Плевен е откраднал шоколадови изделия от търговски обект. Случката се разиграла вчера, когато криминалистите бързо влезли в следите му и са го заловили.

Другият извършител е осъществил кражба на раница, оставена на пейка в "Ботевата“ градинка. В чантата е имало лични документи и дебитни карти. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия униформените установили и задържали извършителя – 45 – годишен варненец, който е отведен в ареста за срок до денонощие.