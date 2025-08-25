19-годишен руснак е арестуван за извършена от него кражба на 24 броя бутилки бира от ресторант на Крайбрежната алея във Варна, съобщиха от полицията в морския град.В събота управителят на заведението е подал сигнал за откраднатите напитки.От пресцентъра на МВР обясниха, че вещите, обект на престъплението, са възстановени, като не дават информация дали част от тях са били изпити.По случая е образувано досъдебно производство по описа на Първо РУ.