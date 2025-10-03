В района на Вълчи дол, посока с. Брестак, снощи около 22 часа, е станало тежко пътно-транспортно произшествие, информираха от пресцентъра на полицията във Варна.27-годишен водач на лек автомобил е самокатастрофирал и по-късно в болницата е починал.Мъжът е загубил контрол над колата си и се преобърнал в крайпътна нива. Във возилото е имало и пътник, който е получил множество контузии, но е освободен от лекарски екип за домашно лечение.По случая е образувано досъдебно производство.