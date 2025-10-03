ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад шофьор изгуби контрол върху колата си край Варна, катастрофира и издъхна в болница
27-годишен водач на лек автомобил е самокатастрофирал и по-късно в болницата е починал.
Мъжът е загубил контрол над колата си и се преобърнал в крайпътна нива. Във возилото е имало и пътник, който е получил множество контузии, но е освободен от лекарски екип за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство.
