В района на Вълчи дол, посока с. Брестак, снощи около 22 часа, е станало тежко пътно-транспортно произшествие, информираха от пресцентъра на полицията във Варна.

27-годишен водач на лек автомобил е самокатастрофирал и по-късно в болницата е починал.

Мъжът е загубил контрол над колата си и се преобърнал в крайпътна нива. Във возилото е имало и пътник, който е получил множество контузии, но е освободен от лекарски екип за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.