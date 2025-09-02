23-годишен варненец отказа тест за наркотици. Колата му е спряна от служители на Първо РУ и при подканата да бъде тестван той отказал. Проверката установила, че преди време е бил наказван за това.Откаран е в болнично заведение за лабораторни изследвания, където отказал и кръвна проба.Извършителят е задържан за срок до 24 часа, за извършеното деяние е образувано досъдебно производство, информираха от пресцентъра на полицията във Варна.