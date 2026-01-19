Осъждан 20-годишен варненец е задържан от криминалисти, след като е извършил грабеж на дамска чанта, чрез издърпване от ръцете на собственичката ѝ.Той е приведен в ареста на Първо РУ за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.