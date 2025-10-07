Полицаи от Първо РУ задържаха мъж за срок до денонощие. 20-годишен варненец се озовал в полицейския арест, след проведени оперативно издирвателни мероприятия. Часове по-рано мъжът, който е известен на МВР, е откраднал 15 броя луканки от хранителен магазин и бързата реакция на полицаите довела до установяване и задържане на извършителя.По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.