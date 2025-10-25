Варненка разказа за добро дело, на което е станала свидетел в района на "'Ален Мак". А урокът по човещина трогна стотици хора."Искам да споделя едно малко, но много човешко дело!Днес по пътя за Ален Мак таксиметров шофьор спря колата си, излезе и помогна на човек в инвалидна количка да пресече пешеходната пътека.Надявам се този човек да се разпознае или някой да го познае. Такива хора заслужават уважение и благодарност.Нека доброто се вижда и предава нататък.""Там е опасно да се пресича,защото никой не спазва ограничението а и подлез има.Респект за постъпката на шофьора", коментират хора в мрежата.