ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад варненец трогна всички с това, което направи за възрастен мъж
"Искам да споделя едно малко, но много човешко дело!
Днес по пътя за Ален Мак таксиметров шофьор спря колата си, излезе и помогна на човек в инвалидна количка да пресече пешеходната пътека.
Надявам се този човек да се разпознае или някой да го познае. Такива хора заслужават уважение и благодарност.
Нека доброто се вижда и предава нататък."
"Там е опасно да се пресича,защото никой не спазва ограничението а и подлез има.Респект за постъпката на шофьора", коментират хора в мрежата.
Още от категорията
/
140 състезатели ще участват в 4-тия турнир по стрелба с лък на закрито "Млади стрелци" във Варна
08.10
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени в организацията на движението във Варна на 26 октомври
20:39 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.