Млада майка от Варна разказа за случка от преди ден, която се е разиграла в Морската градина на града. Историята е оставила на жената горчив привкус и я накарало да се замисли: "Готови ли сме да помогнем на непознат човек дори с нещо дребно и елементарно?"Днес, след като бях на плаж с малките си деца, попаднах в неприятна ситуация. Телефонът ми беше изключен поради изтощена батерия, а ми се наложи да повикам такси. Помолих учтиво продавача на фрешове, който се намира на кръстовището до Хоризонт, дали би могъл да ми съдейства, като се обади на такси от своя телефон. За съжаление той отказа.Попитах го защо не желае да помогне, но не получих обяснение. Опитах се да потърся помощ и от съседния търговец, но и той отказа да позвъни.Искам да попитам – това нормално ли е? Да разбирам ли, че ако си без телефон и се нуждаеш от помощ (дори медицинска), си напълно сам и не можеш да разчиташ на никого? Това ли е нивото на човечност, до което сме стигнали?"Вие си мислите, че сте единствената днес, която ги е помолила да й повикат такси ?! Не, със сигурност сте найстата, която ги помолва да и помогнат и ако те викат такси на всеки с паднала батерия, то ще се превърнат в диспечери на таксита.... Един му паднала батерията, друг бил си забравил телефона, третият нямал ваучер.... Вие представяте ли си ако те тръгнат да се занимават с проблемите на всеки?!?? Не, явно не си го представяте...... Вие имате проблем, решавайте си го, защо се опитвате Вашия проблем да го направите проблем на продавача на фрешове, той със сигурност си има свои проблеми, та да се занимава и с вашите.....""Някои хора са на дъното… от собствената си злоба. Както тези на които се попаднала такива има в коментиращите в поста"