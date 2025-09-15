ЗАРЕЖДАНЕ...
Млада майка от Варна: Това ли е нивото на човечност, до което сме стигнали?
©
Жената разказа:
Днес, след като бях на плаж с малките си деца, попаднах в неприятна ситуация. Телефонът ми беше изключен поради изтощена батерия, а ми се наложи да повикам такси. Помолих учтиво продавача на фрешове, който се намира на кръстовището до Хоризонт, дали би могъл да ми съдейства, като се обади на такси от своя телефон. За съжаление той отказа.
Попитах го защо не желае да помогне, но не получих обяснение. Опитах се да потърся помощ и от съседния търговец, но и той отказа да позвъни.
Искам да попитам – това нормално ли е? Да разбирам ли, че ако си без телефон и се нуждаеш от помощ (дори медицинска), си напълно сам и не можеш да разчиташ на никого? Това ли е нивото на човечност, до което сме стигнали?
Някой хора оправдаха реакцията на продавача:
"Вие си мислите, че сте единствената днес, която ги е помолила да й повикат такси ?! Не, със сигурност сте найстата, която ги помолва да и помогнат и ако те викат такси на всеки с паднала батерия, то ще се превърнат в диспечери на таксита.... Един му паднала батерията, друг бил си забравил телефона, третият нямал ваучер.... Вие представяте ли си ако те тръгнат да се занимават с проблемите на всеки?!?? Не, явно не си го представяте...... Вие имате проблем, решавайте си го, защо се опитвате Вашия проблем да го направите проблем на продавача на фрешове, той със сигурност си има свои проблеми, та да се занимава и с вашите....."
Но има и хората, които не бяха съгласни с поведението на мъжа:
"Някои хора са на дъното… от собствената си злоба. Както тези на които се попаднала такива има в коментиращите в поста"
Още от категорията
/
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
5 души са пострадали при катастрофата с Ламборгинито край Варна! ...
17:41 / 14.09.2025
Катастрофа със скъпа кола на изхода на Варна!
17:10 / 14.09.2025
Девня се готви за IХ фестивал "Марцианопол – животът в древния гр...
12:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.