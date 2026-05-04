Журналистът Татяна Кристи сподели в профила си в социалните мрежи разказа на млада украинска майка Анна Соколенко, която живее във Варна от началото на войната. Според Кристи, служителка на автогарата в морската столица е отказала да продаде билет на младата жена с думите "За украинци никога няма места!“
Целият пост на журналиста публикуваме без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
УЖАСЯВАЩА ИСТОРИЯ!
Днес случайно се срещнах с украинската бежанка Анна Соколенко, самотна майка, която се грижи за двете си деца във Варна от началото на войната. Може би си спомняте – бях писала за нея – жената, която работи без почивен ден и има детенце (на снимката) със здравословни проблеми. Тя продължава да работи почти без почивни дни. Грижи се за децата на едно многодетно българско семейство в Силистра. Цяла седмица е при тях и се връща във Варна за малко да се види със собствените си деца. Докато я няма, голямата й дъщеря се грижи за малкия й син.
Ето какво ми разказа Анна:
В съботата преди Великден тя трябва отново да пътува до Силистра, защото е на работа. Отива на автогара Варна и иска да си купи билет за автобуса. Когато отива на гишето (на снимката) и иска да си купи билет за 10 ч. сутринта, служителката Пламенка Димова (името й е на снимката с билета) я пита: "Вие украинка ли сте?“ Тя усмихнато отговаря, че е. Служителката й казва, че няма места в автобуса. Анна много се учудва, но казва: "Тогава дайте ми билет за друг час.“ Пламенка й отговаря: "За украинци никога няма места!“ Анна започва да плаче, да й се моли, да й обяснява, че трябва да отиде на работа. Пламенка невъзмутимо й казва, че няма да й продаде билет. Тогава Анна и казва, че ще се обади на полицията. Пламенка, заедно със служителка на другото гише започват да й се подиграват: "И какво, ще им ревеш и на тях ли!“ Пристига полиция, Анна цялата в сълзи им разказва как служителките отказват да и й издадат билет, защото е украинка. Един полицай отива на гишето и й купува билет за часа, за който са й казали, че няма билети.
Анна цялата в сълзи се качва на автобуса и няколко дни не може да дойде на себе си. Попитах я защо не ми се обади, тя деликатно отвърна – "Не исках да ви развалям празника.“ Аз, разбира се, малко й се скарах, защото във Фондация "Открито сърце“ няма празници и почивни дни, когато има подобни случаи! Но историята не свършва тук. Дни по-късно, тя отива да си купи пак билет на едно от гишетата. И там друга служителка (присъствала на разправията преди) й казва – "Нали знаете, че като ви издам билет, нямате право да го връщате.“ Анна знае, че я лъжат и отвръща -- "Това не е вярно – на сайта ви пише, че билетите могат да се върнат и аз съм връщала и друг път билети.“ Отговорът беше – "Е, вие украинките само знаете да ревете.“
След като научих за случката побеснях. Днес отидохме с Анна на автогарата в опит да говоря с някой от администрацията, но поради почивния ден, никой нямаше. В понеделник ще отидем с Анна там отново и ще настоявам да ми се обясни какви мерки са предприети по отношение на този дискриминационен терор. Ще настоявам и за уволнение на служителките. Едновременно ще пусна жалби в Агенцията за защита от дискриминация и в Агенцията за защита на потребителите. Убедена съм, че подобно поведение не е единичен случай към украински бежанци на тази автогара!
Поведението на подобни садистични човешки екземпляри трябва да бъде изобличавано и наказвано! И да, тези "българки“ на гишето, сигурно се бият в гърдите, че са "християнки“, сигурно се хвалят как на Великден ходят на църква да палят свещи, сигурно празнуват в домовете си светлия празник с козунаци и яйца. Но няма как, когато душата ти е катранено черна, в нея да пробие светъл лъч. НЯМА КАК!!!!
Депутатът на "Да, България", Стела Николова сподели, че днес ще бъде на Автогарата във Варна, за да провери лично случая Соколенко.
