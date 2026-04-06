29-годишна варненка, известна на МВР, водачка на лек автомобил е задържана, в полицейския арест на Четвърто РУ, за шофиране след употреба на метамфетамин и амфетамин. Нарушението на шофьорката е установено след спиране за проверка и извършена инспекция с наркотест, вчера. Дамата е отказала лабораторно изследване и срещу него е образувано бързо производство.

Преди дни, при извършване на полицейска проверка от служители на Трето и Четвърто РУ, за срок до 24 часа са задържани 19, 26, 28, 40 и 57- годишни мъже. Те доброволно предали намиращите се у тях пакетче с високорискови наркотични вещества. След експертната справка, е установено, че намерените субстанции реагират на марихуана. Криминалистите са образували бързи производства, материалите са докладвани на прокуратурата.