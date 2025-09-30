ЗАРЕЖДАНЕ...
Млада жена сви портмоне във Варна и изтегли пари
Преди дни е подаден сигнал от жена за откраднато ѝ портмоне от дамска чанта, докато е била в ресторант на Крайбрежната алея.
Криминалистите бързо са установили и задържали извършителката, която е откраднала чуждата вещ, в която е имало лични документи, известна сума пари и банкови карти, от които има последвали неправомерни банкови транзакции.
По случая е образувано досъдебно производство.
