В резултат на предприети незабавни полицейски действия на служители на Първо РУ е задържана 27-годишна жителка на с. Зимница, криминално проявена.Преди дни е подаден сигнал от жена за откраднато ѝ портмоне от дамска чанта, докато е била в ресторант на Крайбрежната алея.Криминалистите бързо са установили и задържали извършителката, която е откраднала чуждата вещ, в която е имало лични документи, известна сума пари и банкови карти, от които има последвали неправомерни банкови транзакции.По случая е образувано досъдебно производство.