Младеж ошушка за часове два автомобила във Варна
Вчера той е откраднал монети, фенерче и гаечен ключ от колите, чрез разбиване на стъкла им.
След бързи оперативни действия служителите на реда са заловили грабителя и са образували две досъдебни производства по случаите.
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
