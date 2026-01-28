20-годишен варненец, с досие в масивите на МВР, е в ареста на Първо РУ за извършени от него две кражби на вещи от леки автомобили.Вчера той е откраднал монети, фенерче и гаечен ключ от колите, чрез разбиване на стъкла им.След бързи оперативни действия служителите на реда са заловили грабителя и са образували две досъдебни производства по случаите.