В съботния ден полицаите от Първо РУ разкрили кражба, за която бил подаден сигнал преди дни.

20-годишен варненец, известен на МВР, прониквайки в котелно помещение на хотел, е задигнал технически инструменти на стойност около 1550 лева.

Образувано е досъдебно производство по случая, което е докладвано на прокуратурата.