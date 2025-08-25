В съботния ден полицаите от Първо РУ разкрили кражба, за която бил подаден сигнал преди дни.20-годишен варненец, известен на МВР, прониквайки в котелно помещение на хотел, е задигнал технически инструменти на стойност около 1550 лева.Образувано е досъдебно производство по случая, което е докладвано на прокуратурата.