Вчера- 20 декември, в 4.09 часа, сутринта е получен сигнал за шум от счупване на прозорци на офис на бул. "Цар Освободител" 34, на политическа партия. Това съобщиха от полицията във Варна.Става въпрос за офиса на ПП "Възраждане".Отзовалите се светкавично на адреса полицаи от Второ РУ, са установили две взломени стъкла. Извършен е цялостен оглед на мястото, от който било видно, че няма кражба, а са осъществени вандалски действия. Бързите оперативно- издирвателни мероприятия на униформените, довели до установяване и задържане на двамата извършители- на възраст 18 и 21 години.Срещу младежите, които към момента нямат криминални регистрации, е образувано досъдебно производство. Извършителите са задържани за срок до 24 часа.