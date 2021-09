Младежи от Варна и Североизточна България измислиха пет зелени устойчиви бизнеса

© Изключително успешно премина първият едноседмичен младежки стартъп лагер за зелени бизнес решения в България - GreenUP. 15 младежи между 18 и 30 години от седем области в Североизточна България, с помощта на опитни предприемачи и стартъп лидери се изправиха заедно пред предизвикателството да създадат зелен технологичен устойчив бизнес проект. Предизвикателството се състоя между 20 и 26 август 2021 г.



Сред идеите, които измислиха младежите, са иновативна услуга за наем и поддръжка на компостери на място при земеделеца; модуларни очила от рециклирана пластмаса; услуга за обратна логистика на кутии за храна за многократна употреба; изработка на пуфове/барбарони от цигарени филтри и платформа за споделени работни пространства в дворове на частни къщи, които се присъединиха в събитиетос вече готова идея. Участниците работиха в модулите Екология, Стартъп и Бизнес. Фокус в работата бяха фиксиране на проблем и възможно решение, разрешаване на екологични проблеми чрез кръгова икономика, изработване на рамка за бизнес и аналитично мислене, устойчиво отчитане на проектите (изчисляване на въглеродния отпечатък и на спестеното количество вода), презентационни умения и др.



В журито в деня на презентациите се включиха Надя Захариева от Фондация Америка за България, основен партньор на инициативата; създателят на Ботаника Лайф - Апостол Апостолов и Ивайло Вътовски от Beyond Accelerator, който влезе в ролята и на ментор. Ментори бяха още съоснователят на стартъпа Biomyc - Атанас Енчев, Мария Александрова от Nasekomo, основателят на NOVATOR Данаил Петков, арх. Ива Станишева, член на Architects Climate Action Network и Светослав Стойков от Институт Кръгова Икономика, Калоян Рачев, създател на фирма Vangavis, Христомир Христов от Бързи Книги и Калоян Кирилов, създател на daskal.eu и My Education Club. Домакин на събитието беше обучителната база на фондация Ботаника Лайф, разположена в сърцето на българската природа в село Надарево, Търговище.



Зад идеята и организацията на GreenUP стои 21-годишния Ивайло Цочев от Варна - основател на няколко проекта за екология и позитивна социална промяна и студент в Нидерландия. “Стартъп лагерът GreenUP е един от проектите, които връщат вярата в българските младежи. В рамките на една седмица, пред очите ни изникнаха пет бизнеса, готови да станат част от разрешаването на теми, с които всички се срещаме в ежедневието си. Бъдещето безспорно е в зелените решения и е много важно да се увеличава броят на мислещите в тази посока специалисти от всички области".



Първото издание на стартъп лагера беше насочено към младежи от Североизточна България - областите Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Силистра и Добрич. Целта е да се насърчи и да се раздвижи предприемаческата култура в региона, като се даде предимство на младежите, избрали да останат и да градят бъдеще в България.



Наградния фонд осигурен от Ботаника Лайф беше разпределен между отборите Glasco, ReFoil, Кутийка с цел осигуряването на тяхната начална инвестиция. Основен партньор на инициативата е Фондация Америка за България, благодарение на което участието беше напълно безплатно за младежите.



Всички идеи:



ReFoil - Иновативна услуга за наем и поддръжка на компостери на място при земеделеца. ReFoil изграждат компостер за биотор и периодично го зареждат с отпадъци от партниращи ресторанти, цветарници и кафенета. Услугата работи с месечен абонамент и улеснява фермерите като намалява разходите и предлага богата тор.



Glasco - Модуларни очила от рециклирана пластмаса. Кръговият дизайн позволява лесната замяна и поправка на части, което намалява драстично разхищението на пластмаса и крайната цена за потребителя.



Кутийка - Услуга за обратна логистика на кутии за храна за многократна употреба. Те предлагат решение на проблема с пластмасовите кутии без да затрудняват ресторантите и крайните клиенти, като попълват веригата с вземане от клиента, почистване и доставка до ресторантите.



BBP (Bean Bags for the Planet) - изработка на пуфове/барбарони от цигарени филтри. Те ще събират, пречистват и опаковат вредните за природата цигарени филтри и ще ги превръщат в луксозен продукт на изгодна цена.



Bum-Bam - Платформа за споделени работни пространства. Домакини с подходящи работни пространства (офиси, дворове) се свързват с хора работещи от лаптопа си, които търсят спокойно и приятно място за работа. Bum-Bam участваха в лагера GreenUP като готов отбор с готова идея, като имат вече спечелено финансиране от Innovation Capital. Тяхната платформа е вече разработена и можете да се възползвате от услугата.



За Ивайло Цочев



Ивайло Цочев е млад предприемач от Варна, който цели чрез бизнеса си да прави позитивна социална промяна. Неговият проект "Нулев Отпадък“ предлага алтернативни решения за справянето на проблема със замърсяването. Ивайло е завършил Американски Колеж в София и изучава международна бизнес икономика в Erasmus University Rotterdam.



В работата си той контактува с редица съмишленици и бизнесмени, които работят в областта на екологията и устойчивите практики. Изградил е стабилни връзки с бизнеси и организации, които подкрепят инициативите му, с цел развитие на младежкото предприемачество и екологията. Той е организатор и на конкурса Проект ЕКО, който дава шанс за реализация на идеите на млади хора с решения на текущи екологични проблеми.