Млади хора във Варна ще снимат видеоклипове за толерантност, солидарност и отговорност, превенция на асоциално поведение, употреба на наркотици, алкохол и други теми, които касаят тази възраст. Клиповете - интервюта, послания, ще бъдат публикувани в социалните мрежи. Заданието е част от проект, който цели да покаже гледната точка, както и начините за справяне с казусите от мирогледа на самите младежи - и тези пред смартфона, и тези, които ги снимат.Модулът е по проект "Ние променяме света!" на Младежки информационен доброволчески център - Варна, който е насочен към младите хора във Варна - ученици и студенти. Той ще запълни важна ниша от образованието на младежите и ще им даде полезна, практическа информация за бъдещия им живот, като достойни граждани на България и Европейския съюз.Проектът цели да насърчи активното участие на младите хора чрез неформално обучение, укрепване на чувството им за европейска принадлежност и изграждане на нагласи за толерантност, солидарност и отговорност. Чрез серия от обучения, работилници и практически инициативи участниците ще развият ключови умения, ще се запознаят с ценностите на ЕС и ще усвоят здравословни и природощадящи практики.Проектът "Ние променяме света!" на МИДЦ се реализира по"Младежки проекти" за 2025 г. на Община Варна. Сред другите му цели е насърчаване на неформалното обучение, насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора, свързаност, толерантност и европейска принадлежност, както и насърчаването на здравословен и природощадящ начин на живот.Задачите, които проекта "Ние променяме света!", си поставя, са формиране на доброволческо движение, което може да активира съвременната младеж в областта на икономическото развитие в региона, стимулиране на избрания контингент от информация и практически методи, разработване на концепция за подпомагане на младите хора по различни проблеми, свързани с техния живот.Очакваните резултати са овластени и мотивирани младежи, които активно допринасят за развитието на общността си, насърчават междукултурния диалог и прилагат устойчив и отговорен начин на живот.