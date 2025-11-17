На принципа – връстници обучават връстници, младежи във Варна заснеха видеопрезентационни материали, послания и интервюта, които разпространиха сред средношколците в града. Видеоклиповете са по следните теми: Далеч от дрогата!, Спорт вместо наркотици!, Какво е красотата?, Да бъдем хора!, Ние и европейското семейство!, Какво е да си млад човек?, Здраве и природа!, Толерантност и пр.Целта е заснемане на клипове - репортажи - на принципа младежи интервюират младежи, по теми за овластяване на младите хора, активна гражданска позиция и пр. По тази дейност младите хора ще влязат в ролята на журналисти (репортери, оператори, монтажисти и др.), като ще вземат реални интервюта от свои връстници по темата. Клиповете са публикувани в социалните мрежи - TiKToK, Фейсбук и Инстраграм.Видеопосланията бяха изработени по проекта "Ние променяме света!" на сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ – Варна, финансиран по Младежки проекти на Община Варна 2025 година.Задачата, който той си бе поставил да разреши, е свързана с осмисляне на свободното време, информиране за проблематиката, свързана с постигане на целите по проекта, след които и отговорно отношение към природата и за проблемите със затлъстяването, и решението на този проблем, чрез здравословен начин на живот.