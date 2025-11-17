Младежи във Варна с видеопослания към връстниците си
Целта е заснемане на клипове - репортажи - на принципа младежи интервюират младежи, по теми за овластяване на младите хора, активна гражданска позиция и пр. По тази дейност младите хора ще влязат в ролята на журналисти (репортери, оператори, монтажисти и др.), като ще вземат реални интервюта от свои връстници по темата. Клиповете са публикувани в социалните мрежи - TiKToK, Фейсбук и Инстраграм.
Видеопосланията бяха изработени по проекта "Ние променяме света!" на сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ – Варна, финансиран по Младежки проекти на Община Варна 2025 година.
Задачата, който той си бе поставил да разреши, е свързана с осмисляне на свободното време, информиране за проблематиката, свързана с постигане на целите по проекта, след които и отговорно отношение към природата и за проблемите със затлъстяването, и решението на този проблем, чрез здравословен начин на живот.
