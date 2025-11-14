Българският червен кръст Варна ще се включи в отбелязването на Международния ден на почитане жертвите на пътно-транспортни произшествия на 16 ноември 2025 година (неделя).Доброволците на Българския младежки червен кръст Варна ще провеждат обучения за оказване на първа долекарска помощ на гражданите и гостите на града в неделя, 16 ноември, от 10 до 12 часа на площад "Независимост".Световната здравна организация и Сътрудничеството за пътна безопасност на ООН насърчават всички заинтересовани страни да отбележат Световния ден за възпоменание, за да отдадат почит на загиналите по пътищата по света, да се застъпват за по-добра подкрепа за жертвите и опечалените семейства и да насърчават действия за спасяване на животи.По данни на Министерството на вътрешните работи през 2023 г. в страната са настъпили 6993 тежки катастрофи с 525 загинали и 9101 ранени лица. От всички смъртни случаи 97 са с пешеходци. Загинали са 30 деца, а 1 329 са получили наранявания. През десетте месеца на 2024 г. при 6032 тежки пътни инцидента загиналите са 376, а ранените - 7594.Много от нещастията по пътищата са предсказуеми и предотвратими. Отговорността да не ги допускаме носим всички ние, които участваме в движението - и като водачи, и като пешеходци. Безопасността на движението е споделена отговорност на всички хора и институции.Огромни са човешките страдания, които понасят жертвите на пътнотранспортни произшествия и техните семейства и затова е необходимо да се осъзнае, че нарушаването на правилата за движение е заплаха за нас и нашите деца.