Младежка трудова борса се проведе във Варна
Работодатели от различни икономически сектори представиха своите компании и отворени позиции. Сред тях бяха утвърдени фирми от IT бранша, търговията, банковия и финансов сектор, както и от сферата на услугите. Представителите на бизнеса разговаряха на място с кандидатите, като част от срещите прераснаха в реални интервюта за работа.
След официалното откриване участниците имаха възможност да се запознаят с презентация за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2025 г., както и да направят своя регистрация в Бюрото по труда.
Организатор на инициативата е Агенцията по заетостта, а събитието беше открито от директора на "Бюрото по труда“ във Варна Яна Василева. Сред официалните гости бяха областният управител проф. Андрияна Андреева, началникът на отдел "Младежки дейности“ в Община Варна Николай Василев, представители на Регионалното управление на образованието – Варна, Регионална дирекция "Социално подпомагане“, синдикални организации и други.
Младежката трудова борса има за цел да насърчи прякото общуване между бизнеса и младите хора и да подпомогне по-лесния им достъп до пазара на труда.
