Млади архитекти с уникални предложения за бъдещето на Варна
©
С отлични оценки са Мая Димитрова, Траяна Йорданова, Никол Кодева, Надежда Зафирова и Доротея Николаева.
Мая Димитрова представи проекта "СПА и ретрийт комплекс "Залива“ в "Галата“. Дипломната работа е разработена под ръководството на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и арх. Христо Топчиев. Концепцията впечатли комисията с хармоничното взаимодействие между архитектурата и природата, с умелото вписване на водата в комплекса и вниманието към детайла. По думите на арх. Марин Велчев проектът е на "много високо ниво“, а проф. Александър Слаев подчерта "високата култура на представяне и емоционалната зрялост на автора“.
Траяна Йорданова защити дипломна работа на тема "Център за изящни и приложни изкуства“ в местността Карантината, под ръководството на гл. ас. д-р арх. Боряна Ножарова и д-р арх. Радост Райновска. Проектът, вдъхновен от историческото минало на терена – военно поделение с бункери и траншеи – предлага съвременно пространство за култура, памет и творчество. Авторката е провела анкета сред сто души, като фокусът ѝ е върху преодоляването на "моралното и институционално пренебрежение към изкуството“.
Надежда Зафирова представи дипломна работа на тема "Колеж по океанология“ – обществена сграда, проектирана като пространство за обучение, научна дейност и обмен между изследователи, преподаватели и студенти. Проектът е разработен под ръководството на гл. ас. д-р арх. Боряна Ножарова и д-р арх. Радост Райновска. Концепцията впечатли комисията с функционалното разпределение и съчетанието на модерна архитектурна визия с изчистени обеми и визуална връзка с морето.
Никол Кодева представи градоустройствено решение за района на Телевизионната кула във Варна. Под ръководството на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и арх. Христо Топчиев тя разработи концепция за създаване на многофункционална градска зона с балансирано съчетание между застрояване, зелени пространства и публична достъпност. Комисията оцени представянето като професионално и добре аргументирано, с ясно изразено мислене в мащаб и внимание към детайла.
Доротея Николаева представи "Устройствена концепция за студентски град – Варна“. Тя работи под научното ръководство на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев. "Изборът на темата бе провокиран от личния ми ангажимент към студентската общност - като представител на Националното представителство на студентските съвети отговарях за студентските общежития във Варна. Вторият ми мотив е свързан с липсата на достатъчно младежки пространства в нашия град", коментира дипломантката. Проектът предлага визия за съвременен студентски град, разположен на южния бряг на Варненското езеро, в местността Малка Чайка. Предложението обхваща територия от 1 780 000 кв. м, разделена на три основни зони – кампусна, научно-бизнес зона и зона за спорт и отдих. В западната част са разположени кампуси на шестте варненски университета, всеки от които включва студентски общежития, учебни центрове и зони за рекреация. В концепцията са предвидени също районна администрация, библиотека, начално училище и детска градина. На изток проектът развива научно-бизнес ядро с лаборатории и офис сгради, както и болничен комплекс с университетска многопрофилна и детска болница. Зоната за спорт включва спортна зала, открити съоръжения и паркови пространства. Важен акцент е транспортната обезпеченост – пешеходни и велоалеи, подземно паркиране. "Варна има нужда от такъв университетски кампус – със собствена атмосфера, галерия от паркове и жива връзка с морето“, отбеляза проф. Атанас Ковачев.
"В младите архитекти виждаме не само професионални умения, но и отношение към бъдещето на градската среда – съчетание от естетика, функционалност и човечност“, подчертаха преподавателите от катедрата.
Още от категорията
/
Портних: Кой от управляващата шуробаджанашка компания пълни гушата от превръщането на сърцето на Варна в мазна "бира-скара"
10:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.