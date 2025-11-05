Осем дипломанти от специалност "Архитектура“ във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ защитиха успешно своите дипломни проекти и получиха званието архитект. Идеите им показват зрелост, творчески мащаб и чувствителност към градската и природна среда, коментираха членовете на държавната изпитна комисия.С отлични оценки са Мая Димитрова, Траяна Йорданова, Никол Кодева, Надежда Зафирова и Доротея Николаева.Мая Димитрова представи проекта "СПА и ретрийт комплекс "Залива“ в "Галата“. Дипломната работа е разработена под ръководството на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и арх. Христо Топчиев. Концепцията впечатли комисията с хармоничното взаимодействие между архитектурата и природата, с умелото вписване на водата в комплекса и вниманието към детайла. По думите на арх. Марин Велчев проектът е на "много високо ниво“, а проф. Александър Слаев подчерта "високата култура на представяне и емоционалната зрялост на автора“.Траяна Йорданова защити дипломна работа на тема "Център за изящни и приложни изкуства“ в местността Карантината, под ръководството на гл. ас. д-р арх. Боряна Ножарова и д-р арх. Радост Райновска. Проектът, вдъхновен от историческото минало на терена – военно поделение с бункери и траншеи – предлага съвременно пространство за култура, памет и творчество. Авторката е провела анкета сред сто души, като фокусът ѝ е върху преодоляването на "моралното и институционално пренебрежение към изкуството“.Надежда Зафирова представи дипломна работа на тема "Колеж по океанология“ – обществена сграда, проектирана като пространство за обучение, научна дейност и обмен между изследователи, преподаватели и студенти. Проектът е разработен под ръководството на гл. ас. д-р арх. Боряна Ножарова и д-р арх. Радост Райновска. Концепцията впечатли комисията с функционалното разпределение и съчетанието на модерна архитектурна визия с изчистени обеми и визуална връзка с морето.Никол Кодева представи градоустройствено решение за района на Телевизионната кула във Варна. Под ръководството на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и арх. Христо Топчиев тя разработи концепция за създаване на многофункционална градска зона с балансирано съчетание между застрояване, зелени пространства и публична достъпност. Комисията оцени представянето като професионално и добре аргументирано, с ясно изразено мислене в мащаб и внимание към детайла.Доротея Николаева представи "Устройствена концепция за студентски град – Варна“. Тя работи под научното ръководство на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев. "Изборът на темата бе провокиран от личния ми ангажимент към студентската общност - като представител на Националното представителство на студентските съвети отговарях за студентските общежития във Варна. Вторият ми мотив е свързан с липсата на достатъчно младежки пространства в нашия град", коментира дипломантката. Проектът предлага визия за съвременен студентски град, разположен на южния бряг на Варненското езеро, в местността Малка Чайка. Предложението обхваща територия от 1 780 000 кв. м, разделена на три основни зони – кампусна, научно-бизнес зона и зона за спорт и отдих. В западната част са разположени кампуси на шестте варненски университета, всеки от които включва студентски общежития, учебни центрове и зони за рекреация. В концепцията са предвидени също районна администрация, библиотека, начално училище и детска градина. На изток проектът развива научно-бизнес ядро с лаборатории и офис сгради, както и болничен комплекс с университетска многопрофилна и детска болница. Зоната за спорт включва спортна зала, открити съоръжения и паркови пространства. Важен акцент е транспортната обезпеченост – пешеходни и велоалеи, подземно паркиране. "Варна има нужда от такъв университетски кампус – със собствена атмосфера, галерия от паркове и жива връзка с морето“, отбеляза проф. Атанас Ковачев."В младите архитекти виждаме не само професионални умения, но и отношение към бъдещето на градската среда – съчетание от естетика, функционалност и човечност“, подчертаха преподавателите от катедрата.