Ìëàäè õîðà íà âúçðàñò ìåæäó 15 è 31 ãîäèíè ñà ñðåä íîâèòå, çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 13:30 / 03.07.2020Êîìåíòàðè (1)408
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Çäðàâíèòå èíñïåêòîðè îò Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ èçâúðøâàò åïèäåìèîëîãè÷íî ïðîó÷âàíå çà óñòàíîâÿâàíå íà êîíòàêòíèòå ëèöà.



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03.07.2020 ÁÀÁÕ ñòàðòèðà çàñèëåíè ïðîâåðêè íà ìåðêèòå ñðåùó CÎVID 19 âúâ âàðíåíñêèòå çàâåäåíèÿ
03.07.2020 Ñïîðåä Ñëîâàêèÿ Áúëãàðèÿ å ðèñêîâà ñòðàíà
03.07.2020 Äîö. Êóí÷åâ: Ùå èìà äîïúëíèòåëíè ìåðêè, àêî ñëó÷àèòå ïðîäúëæàò äà íàðàñòâàò
03.07.2020 Ñåâåðíà Êîðåÿ: Ñïðàâèõìå ñå áëåñòÿùî ñ êîðîíàâèðóñà
03.07.2020 Ìàíãúðîâ: Àêî ñå çàðàçèø ñ êîðîíàâèðóñ, íà 99% íÿìà äà òè ñå ñëó÷è íèùî
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03.07.2020 ÑÇÎ: Ïóøà÷èòå èçêàðâàò ïî-òåæêî êîðîíàâèðóñà îò íåïóøà÷èòå
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14:26 / 02.07.2020
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