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|Ìëàäè õîðà íà âúçðàñò ìåæäó 15 è 31 ãîäèíè ñà ñðåä íîâèòå, çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
Ðåãèñòðèðàíè ñà 15 íîâè ñëó÷àè íà ëèöà îò îáëàñò Âàðíà, ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà COVID-19. Îò òÿõ 5 æåíè è 10 ìúæå. Ðåãèñòðèðàíèòå ëèöà, ïîëîæèòåëíè çà COVID-19 ñà ìëàäè õîðà, íà âúçðàñò îò 15 äî 31 ãîäèíè, ñ ëåêè ñèìïòîìè èëè áåçñèìïòîìíî ïðîòè÷àíå.
Çäðàâíèòå èíñïåêòîðè îò Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ èçâúðøâàò åïèäåìèîëîãè÷íî ïðîó÷âàíå çà óñòàíîâÿâàíå íà êîíòàêòíèòå ëèöà.
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12:59 / 01.07.2020
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