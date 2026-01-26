Двама 28-годишни, познати на МВР мъже, и три години по-млада от тях жена, са задържани в ареста на РУ Аксаково. В петък е подаден сигнал за извършена кражба от къща, в с. Водица.Чрез взломяване на прозорец са отмъкнати телевизор, две шевни машини и акордеон. Бързите действия на полицаите довели до установяване и задържане на извършителите.Вещите обект на престъплението са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство.