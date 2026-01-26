Млади мъже и жена ошушкаха къща край Варна
Чрез взломяване на прозорец са отмъкнати телевизор, две шевни машини и акордеон. Бързите действия на полицаите довели до установяване и задържане на извършителите.
Вещите обект на престъплението са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство.
