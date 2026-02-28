Възпитаниците на школа "Огнеборец“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, триумфираха в първия по рода си у нас турнир по пожароприложен спорт в зала, който се проведе във ФСК "Генерал Суворов“. Те спечелиха 4 купи и златни медали в отделните възрастови категории. В турнира участваха отбори, представители на училища от всички осем районни служби към РДПБЗН – Варна, както и отборите на ЦПЛР - ОДК, гр. Варна и ОДК – Провадия. Децата и младежите на Алексей Бердник показаха завидна бързина и техника и заслужено се изкачиха на върха.Официален гост на събитието бе инж. Григория Иванова, директор на ОДК – Варна, която подкрепяше децата от трибуните заедно с техните родители. Инж. Иванова се включи и в церемонията по откриване на събитието и награждаване на победителите в турнира заедно със старши комисар Стоян Стоянов, директор на РДПБЗН – Варна, Данаил Йорданов, кмет на Община Суворово и др.Организатор на турнира бе Община Суворово.