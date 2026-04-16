В навечерието на 16 април – Ден на българската Конституция и професионален празник на юристите, Окръжен и Районен съд – Варна организираха съвместно финалния кръг на отборни състезания по дебати на правни теми. Събитието, което се превърна в истински празник на правото и словото, събра най-добрите оратори от две варненски гимназии.

В съдебната зала на Окръжен съд – Варна сили премериха победителите от полуфиналите – отборите на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри“ и V ЕГ "Йоан Екзарх“. Младите таланти бяха посрещнати от председателя на Окръжния съд съдия Цвета Павлова и председателя на Районния съд съдия Магдалена Давидова.

"Приемете тази инициатива като празник на словото, на диалога, на знанието и умението. Поздравявам Ви за достигането до финала и Ви пожелавам вдъхновение и добра аргументация. Нека това събитие остане за Вас един хубав спомен“, обърна се към финалистите съдия Павлова. Председателят на Районния съд съдия Давидова допълни, че за магистратите е изключително удоволствие да отбележат професионалния си празник именно сред будни и активни млади хора.

Темата на дебата, избрана чрез жребий, бе: "За и против родителите да контролират дигиталния живот на децата“. По волята на случайността отборът на V ЕГ защити позицията "за“, излагайки доводи за рисковете за живота и здравето на непълнолетните в интернет пространството. Опонентите им от IV ЕГ базираха своята защита на тезата "против“ върху правото на лична свобода и необходимостта от изграждане на доверие между поколенията.

Представянето на учениците бе оценявано от петчленно смесено жури в състав: съдиите Ивелина Владова, Румяна Петрова и Пламен Атанасов от Окръжен съд – Варна, и съдиите Йоана Вангелова и Александър Цветков от Районен съд – Варна. За спазването на регламента следеше модераторът съдия Марина Георгиева от Районен съд – Варна. Менторите на двата отбора – преподавателите Елизабет Добрева и Петранка Костадинова – с вълнение проследиха всяка стъпка от защитата на своите възпитаници.

След сериозна дискусия и с резултат 3:2 гласа, журито определи за победител в големия финал отбора на V ЕГ "Йоан Екзарх“– Андреа-Мария Димитрова, Рая Златева и Даниел Йорданов. Магистратите подчертаха, че и двата отбора са демонстрирали изключително висока подготовка и логическо мислене.

Победителите получиха специални подаръци – екземпляри от Конституцията на Република България. В тях председателите на съдилищата оставиха вдъхновяващо послание: "Никога да не губите усета си за справедливост, а думите Ви винаги да служат на истината“.