Млади предприемачи мерят сили в ИУ-Варна

© Startup Ventures Varna е първото по рода си събитие за млади и амбициозни хора, които ще мерят сили и идеи с реален шанс да стартират свой бизнес в рамките само на три дни.



Домакин на събитието става най-старото икономическо висше училище в България – Икономически университет-Варна. Датите на провеждане на състезанието са 15-17 ноември.



Участващите ще имат 54 часа, в които да разгърнат идеите си пред жури. Събитието дава уникален шанс на предприемачите да се запознаят с потенциални спонсори, бъдещи колеги и ментори с дългогодишен опит в бизнес средите, както и да получат реална обратна връзка от потенциални клиенти.



Очаква се около 30 отбора от бъдещи предприемачи да представят идеите си в следните сфери: Изкуствен интелект, Роботика, Образователни продукти, Корпоративни продукти, Финансови продукти, Софтуерни услуги и други. Всеки от тях ще получи по 300 долара кредит за услугите на Google For Startups, 12 месеца домейн и хостинг, защити за дебитни карти и подложки за компютърна мишка от ICN.



Победителят ще си тръгне от форума още с чек за 1500 лв, 600 лв ваучер от ICN, използване на Workshop от Advance Academy, един месец безплатно ползване на сo-working space от Switch и Innovator, подарък от MyPos като стартираща придобивка за бизнеса ПОС терминал, специална награда от MOBI - презентиране пред американски инвеститор, книгата The Unfair Advantage на Ash Ali и Hasan Kubba и сертификат за участие в събитието от ИНФИНИТЕХ ЕООД и ИУ – Варна.



За отборите, които ще се класират на второ и трето място, също има допълнителни награди от спонсорите.



Идеите на отборите ще бъдат оценявани от жури в състав: Рун Совндал (съосновател и главен изпълнителен директор на Fantastic Services Bulgaria), Станислав Тодоров (експерт в областта на маркетинга, съосновател и маркетинг директор на Advance Academy), Красен Попов (с дългогодишен опит в консултирането на компании в областите Business Intelligence, Fintec, Communication and Investment, разширява мрежата на myPOS в северна Европа) и доц. д-р Мария Станимирова (директор на Център "Кариери, предприемачество и маркетинг").



Участниците в Startup Ventures Varna могат да разчитат на помощта на утвърдени ментори. Задачата им е да напътстват участниците в развиването на идеи и да ги научат как да изградят своите продукти/ услуги, да направят свое маркетинг проучване и да положат основите на своя бизнес план. Сред тях са Николай Петканов (основател и съосновател е на 9 start-up компании с над 25 години опит в сферата на Маркетинга и предприемачеството), Георги Захариев (основател на Green Sofia Apartments, директор "Бизнес развитие“ в SoftUni и мениджър на проекта Google "Дигитален Гараж за България 2019“), Владимир Костов (собственик на Фрейт БГ ЕООД и на Транс-Океан Шипинг Ейджънси ЕООД, с над 13 години опит в сферата на логистиката, спедицията и складирането), Дими Илиева (бизнес треньор и главен маркетинг директор в myPOS) и много други.



Главен организатор на събитието е компанията Инфинитех ЕООД, която разработва софтуерен продукт с образователни цели. ИУ – Варна се включва в Startup Ventures Varna като съорганизатор и студентите от висшето учебно заведение ще могат да се включат в състезанието безплатно.