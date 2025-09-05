Младите хора посочиха проблемите си. Те добиха общественост от проведено социологическо проучване сред младежите в морския град. Най-същественият проблем е в липсата на младежки пространства - места, които да са притегателен център за тях.От техните отговори става ясно, че високата концентрация на социален живот в централните части, където свободното време, културата, развлеченията, младежките дейности, дори образование, за сметка на перифериите, е много по-засегнато. Изследователите на анкетата обясняват, че феноменът не е специфично варненски, но е специфичен в това, че младите хора тук го усещат и назовават толкова категорично. Конкретно това се изразява в сравнението между районите "Одесос" и "Приморски", от една страна, и "Владислав Варненчик", "Аспарухово" и части от "Младост" от друга.Крайбрежните части са изключителен притегателен център за всякакви дейности и съсредоточават всякакви желани места, повече отколкото в други райони, които нямат тази морска даденост.Като втори голям проблем е емиграцията на младите хора. Изследователите констатират, че въпреки че са имали предварително знание по въпроса, са били поразени от степента, в която младите хора възприемат напускането на родното място, като естествена част от живота. Макар и желанието за имиграция да нараства предимно заради материалните причини, като мотивите са споделени след всички демографски групи, научаваме, че от една страна се касае за лични перспективи, възможности за заетост, професионална реализация, достойно заплащане и финансова стабилност, но също така и от кариерни успехи и по-добри условия за социално и културно развитие.Това са част от изводите, които стават ясни от проведеното социологическо проучване, по поръчка на Община Варна, касаещо нагласите на младите хора в града. То е част от инициативите, насочени към по-доброто разбиране на нуждите, интересите и предизвикателствата пред лицата на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на общината. Изследването обхваща ключови теми като образование, заетост, културен живот, спорт, дигитални умения, социално включване и бъдещи перспективи за развитие. Целта е да се установят нагласите на младите хора, така че да се подобрят условията за тяхното развитие.Анонимната анкета беше проведена от фондация "Силогия", съвместно с група специалисти по младежки въпроси. Изследването обхвана 616 респонденти.Целта е изследването да послужи в бъдещата работа на местната власт, като въз основа на него ще се готви и младежка стратегия на Община Варна.Проучването бе представено днес в Юнашкия салон. На форума присъства временния кмет на Варна Павел Попов, както и представители на местната власт, младежки организации, образователни институции и експерти.