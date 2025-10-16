153 курсанти, завършили Центъра за специализирана полицейска подготовка при Академията на МВР във Варна, положиха клетва днес. Церемонията се състоя в двора на школата.Новото попълнение - младши изпълнителска длъжност, полицейски орган за нуждите на Национална служба полиция, е в следните направления: "Младши полицейски инспектори", "Младши автоконтрольори" и “Охрана на обществения ред".Строят бе приет и приветстван от директора на ЦСПП – Варна, комисар Андрей Ангелов.На тържествената церемония присъстваха много гости, представители на различни дирекции, както и духовници от Варненската и Великопреславска митрополия, които отслужиха водосвет.