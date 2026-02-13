Младият варненски пианист Галин Ганчев с пореден концерт във Франция
©
Галин започна със соната №22 на Бетовен, не особено популярна и считана от музиковедите като по-скоро техническо упражнение. Явно несъгласен с тях Галин ни поднесе една бетовенова интерпретация, бурна, динамична, с неочаквани интонации, сякаш духът на композиторът се беше вселил в рояла. Или във фините ръце на Галин.
Вариациите на Менделсон и соната №1 на Брамс, познати произведения за които се иска увереност и смелост да ги изпълниш след Рихтер и Глен Гулд очаквано получиха аплодисменти и спонтанни "Браво!!!“ от публиката и най-ценното - от преподавателя по композиция на Галин Джон Мур, пристигнал от Лондон специално за концерта.
Във втората част в една умело подбрана селекция на прелюди от Скрябин, Галин демонстрира зрялост на доказан изпълнител и завърши блестящо с Исламей на Балакирев, препъни-камъка на концертиращите пианисти, произведение, което, доколкото ми е известно, е изпълнявано само от един български пианист.
Бис с валс на Сен Санс завърши прекрасния концерт и събра около Галин възторжени почитатели. И О, изненада! Известните варненски музиканти Миглена и Галин Ганчеви поздравяват сина си! Пристигнали от Варна специално за концерта гордите родители не могат да скрият вълнението си. Със сълзи в очите и потрепващ глас Миглена се тревожи за момчето си " Как издържа толкова тежка програма! Толкова се гордея с него!“ "Блестящ! - добавя учителят му Джон Мур – вече е доказан изпълнител, очакваме го на най-големите сцени“
Само след няколко дни Галин ще свири в Лондон, в края на месеца – в Шумен, а за варненци пристига на Варненско лято.
Още от категорията
/
Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.