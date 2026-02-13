Една българска звезда блести в Париж. Този път със самостоятелен концерт във величествената готическа църква Saint Merry в 4-ти район на Париж, до центъра Жорж Помпиду. Катедралата от 1690 година не побра на седящите места меломаните, свикнали с престижната програма на църквата.Галин започна със соната №22 на Бетовен, не особено популярна и считана от музиковедите като по-скоро техническо упражнение. Явно несъгласен с тях Галин ни поднесе една бетовенова интерпретация, бурна, динамична, с неочаквани интонации, сякаш духът на композиторът се беше вселил в рояла. Или във фините ръце на Галин.Вариациите на Менделсон и соната №1 на Брамс, познати произведения за които се иска увереност и смелост да ги изпълниш след Рихтер и Глен Гулд очаквано получиха аплодисменти и спонтанни "Браво!!!“ от публиката и най-ценното - от преподавателя по композиция на Галин Джон Мур, пристигнал от Лондон специално за концерта.Във втората част в една умело подбрана селекция на прелюди от Скрябин, Галин демонстрира зрялост на доказан изпълнител и завърши блестящо с Исламей на Балакирев, препъни-камъка на концертиращите пианисти, произведение, което, доколкото ми е известно, е изпълнявано само от един български пианист.Бис с валс на Сен Санс завърши прекрасния концерт и събра около Галин възторжени почитатели. И О, изненада! Известните варненски музиканти Миглена и Галин Ганчеви поздравяват сина си! Пристигнали от Варна специално за концерта гордите родители не могат да скрият вълнението си. Със сълзи в очите и потрепващ глас Миглена се тревожи за момчето си " Как издържа толкова тежка програма! Толкова се гордея с него!“ "Блестящ! - добавя учителят му Джон Мур – вече е доказан изпълнител, очакваме го на най-големите сцени“Само след няколко дни Галин ще свири в Лондон, в края на месеца – в Шумен, а за варненци пристига на Варненско лято.