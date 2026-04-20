Сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие е приет малко след 16 часа днес в дежурната част на ОДМВР- Шумен.

Съобщено е, че между селата Риш и Александрово е самокатастрофирал водач на лек автомобил Тойота " Авенсис“ с шуменска регистрация. Водачът, 38-годишен мъж от Шумен, 28-годишната му съпруга и двете им деца / 2-годишно момче и бебе/ са откарани за преглед в шуменската болница с две линейки.

Все още не са ясни подробности за състоянието на пострадалите.

Насочени са екипи на пътна полиция към мястото на произшествието.