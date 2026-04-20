Сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие е приет малко след 16 часа днес в дежурната част на ОДМВР- Шумен.
Съобщено е, че между селата Риш и Александрово е самокатастрофирал водач на лек автомобил Тойота " Авенсис“ с шуменска регистрация. Водачът, 38-годишен мъж от Шумен, 28-годишната му съпруга и двете им деца / 2-годишно момче и бебе/ са откарани за преглед в шуменската болница с две линейки.
Все още не са ясни подробности за състоянието на пострадалите.
Насочени са екипи на пътна полиция към мястото на произшествието.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.