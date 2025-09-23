ЗАРЕЖДАНЕ...
"Много патриотично": Огромният трибагреник във Варна се вее съдран!
На празника вчера българското знаме се вееше съдрано.
Трибагреникът, е един от всичките във Варна, но е най-големият. Това прави картинката още по плачевна.
Припомняме, че на 25 юни 2009 година в подножието на парк-паметника на Българо-съветската дружба на Жеравния хълм бяха развети най-големите знамена в Европа - българско и на Европейския съюз, всяко с площ от 279,5 кв. метра. Флаговете са на внушителни конструкции с височина 52,6 метра.
