Много варненци се събраха да посрещнат заедно Великден в полунощ, предаде репортер на Varna24.bg.

По традиция бе отслужено Пасхално богослужение – Възкресение Христово, водено от варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Ето и цялото му Пасхално слово:

ВСЕЧЕСТНИ ОТЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОНАШЕСТВОТО,

БРАТЯ И СЕСТРИ, СКЪПИ ЧЕДА НА

ВАРНЕНСКАТА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА ЕПАРХИЯ,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възкресението на Христос е най-великото събитие в нашия литургичен живот. Той е краят на мрака и началото на новия живот. Той е денят на обновлението на човека. Празникът на празниците.

В тези пасхални дни ние се приветстваме едни с други със забележителните думи "Христос Воскресе!“ и отговаряме "Воистину Воскресе!“. Тези възгласи, изпълнени със светлина и вътрешна жизнена сила, звучат повече от две хиляди години.

Какво означават тези думи? Преди всичко това е свидетелство за исторически факт: нашият Спасител и Господ Иисус Христос претърпя страдания, смърт и погребение, възкръсна. Няма го в гроба; Той се яви на учениците жив. Това не е илюзия, не е мечта, не е благочестива фантазия – това е неизменен, обективен факт. Любимият ученик на Господа, св. ап. и ев. Йоан свидетелства: "Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам)“ (I Йоан 1:1-2).

Днес, когато сме свидетели на войни, които се водят в света, не забравяме, че светата Църква винаги се моли за мир, помнейки думите на Господ Иисус Христос: "Мир ви оставям; Моя мир ви давам“ (Йоан 14:27).

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ, ЧЕДА НА ВАРНЕНСКАТА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА ЕПАРХИЯ,

Възкресението на Христос е онова събитие, което отличава вярата на християните. Без животворящото Възкресение на Господ Иисус Христос всичко е напразно и вярата ни е безсилна. Ние живеем в очакването, че вътре в себе си лично ще преживеем събитието на Възкресението, затова гръмогласно възвестяваме: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Жените мироносици докосват нозете на Иисус, както казва бл. Теофилакт Български, и това се смята за велико дело. Ала ние можем да приемем целия Христос чрез светата Евхаристия. Можем да поставим в сърцето си паметта за Бога и никога да не Го забравяме!

Да бъдем готови да жертваме всичко за Христос, "Който даде Себе Си за нас“ (Тит 2:14). Амин.